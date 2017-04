Kurdistanekin Elkartasun Ekimena

Entrevista a Yüksel Genç,Periodista y desde hace 18 años trabaja en una asociación por la paz, en Amed (Kurdistan), en la actualidad trabaja como investigadora.

"...las detenciones de los periodistas, jueces, profesores, además de las matanzas de civiles, cierre de ONG’s y el intento de eliminar todo oposición política, todo eso es fascismo. Turquía está en este camino, pero el voto del “NO” va ser una oportunidad para parar este proceso."

¿Cuál es la situación actual en el Kurdistán?

Desde hace dos años en la zona del Kurdistán ocupada por Turquía hay una guerra. En algunas ciudades desde la declaración del estado de emergencia en julio del 2016 ha estado prohibido salir a la calle. A consecuencia de esta represión alrededor de 500.000 de personas se han visto obligadas a desplazarse a otras ciudades. En Amed (Dyarbakir) cientos de personas han sido asesinadas, y otros cientos han sido detenidas por el régimen. En la década de los 90, debido a la represión contra el pueblo kurdo, muchas personas vinieron de los pueblos a la ciudad; en la actualidad las mismas no pueden residir ni en sus pueblos ni en la ciudad y tiene que volverse a desplazar. En las poblaciones kurdas ha aumentado la presencia de la policía, hay controles y puedes ser parada y registrada en cualquier momento. A las entradas y salidas de la ciudad hay muchos puntos de control de la policía.

La gente no puede vivir en una situación de normalidad, en cualquier momento puedes ser acusada y pueden venir a tu casa a detenerte, el pueblo vive con miedo.

En este territorio de las 106 municipalidades locales que se habían declarado en autogobierno, 86 han sido cerradas, y los alcaldes y co-alcaldes han sido detenidos, y ahora estamos gobernados por una gestora impuesta desde el gobierno de Ankara. Estos ayuntamientos ya no están en manos del HDP (Partido Democrático de los Pueblos). Los ayuntamientos han sido militarizados, están vallados y controlados por policía y ejército lo que dificulta el realizar cualquier trámite.

Los funcionarios de estos ayuntamientos, temen perder sus puestos de trabajo si manifiestan cualquier postura en contra del régimen de Erdogan. Viven y trabajan con miedo ya que en cualquier momento alguien puede chivarse y puedes ser despedida o incluso detenida.

La mayoría de los medios de comunicación kurdos han sido cerrados, y muchos periodistas han sido detenidos. Por las calles pasan constantemente vehículos policiales blindados y estas están controladas también por cámaras.

La consecuencia de la declaración de estado de emergencia es que para el Estado turco hay barra libre, pueden hacer lo que quieran. Cualquier participación en organizaciones, colectivos u opinión contraria al régimen puede ser motivo de detención.

El estado de emergencia ha conseguido inculcar el miedo en la gente, que ya no quiere participar en política o en organizaciones por temor a ser detenidos, y prefieren el silencio, han cerrado espacios culturales, y generado desconfianza entre la gente, que evita dar sus opiniones. El régimen a través de la policía, quiere evitar cualquier voz disidente, por eso se detiene y cierran medios de comunicación. Muchos periodistas tienen sus teléfonos pinchados, estamos trabajando en condiciones muy difíciles.

Sin embargo, a pesar de esta situación violenta que padecemos desde los últimos 2 años, no ha conseguido que el pueblo cambie de postura política.

A pesar de toda esta represión, y del estado de emergencia declarado desde hace 9 meses, este año, cientos de miles de personas han participado en el Newroz, para expresar lo que van a votar en el próximo referéndum. El pueblo Kurdo votara NA! (No).

En una consulta que realizamos este año en esta zona, el 57,4% de la población votaría “No” en el referéndum, y creemos que este porcentaje sería mayor, si la gente podría votar sin miedo.



¿Cuáles son las razones para que el pueblo diga NO en este referéndum?

La primera es el miedo a que la represión vivida en estos últimos años en el Kurdistan se pueda extender a toda Turquía.

La segunda razón es que el pueblo kurdo quiere decir que existe y resiste, pese al olvido, opresión y genocidio vivido continuamente desde hace dos años.

La posición del pueblo kurdo frente al referéndum es parte de su lucha, y pase lo que pase seguiremos con ella.

Esto quedó muy claro en el pasado Newroz, en el que a pesar de los rumores de posibles atentados para evitar que la gente acudiera, y el asesinato de un joven estudiante universitario en una de las entradas del recinto, el pueblo participó masivamente para mostrar su postura frente al referéndum.

Estamos en un proceso político muy frágil. Pensamos que el problema kurdo no se va resolver con el poder político actual ni con lo que el régimen propone con esta reforma.

No pensamos que el problema kurdo se solucionará si gana el “no” en el referéndum. Pero habrá más posibilidades de democratización para Turquía.

En el Kurdistán no podemos hacer campaña a favor del NO, una furgoneta que se estaba utilizando para realizar propaganda de la campaña del No fue secuestrada por la policía.

No se realizan mítines a favor del NO por miedo a la represión y a las detenciones. Si os fijáis en las calles no hay carteles a favor del NO, pese a que en esta zona cerca del 70% de la población está a favor del NO. Hay miedo a realizar mítines o a colocar propaganda, ya que a pesar de que sea ilegal la policía te puede detener. Ningún partido político kurdo o medio de comunicación puede trabajar con normalidad a causa de la represión del régimen.

Pese a la represión, tanto el pasado 8 de marzo, día de la mujer, como en las celebraciones del Newroz de este año el pueblo ha podido expresar su opinión a favor del NO en el referéndum, y estoy segura que en el Kurdistán ganará el NO.

Aunque existe temor a que el régimen trate de hacer un pucherazo durante el referéndum: que no halla papeletas del NO, o bien que mucha gente no pueda votar por que no esté en las listas. También, creemos que es posible que se manipulen los votos para que gane el sí. Ya que es posible que en muchas zonas no existan observadores que denuncien estas irregularidades. Este plebiscito no tienen ninguna seguridad.



¿Creés que ganara el NO?

A pesar de todo yo estoy convencida de que ganara el NO, en las encuestas que hemos realizado alrededor del 60% de los votos serán NO. Aunque estamos seguras que de alguna manera ellos darán la vuelta a esta votación para que gane el Sí. Aunque vamos a ganar, el régimen cree que puede mantenerse de esta manera para siempre, pero el pueblo tiene que creer que es más fuerte y que puede dar la vuelta a esta situación.



¿Qué pasaría si sale “si” en el referéndum?

Sobre esta cuestión tengo diferentes opiniones. Me temo que el estado de emergencia pueda convertirse en permanente, y que esta situación incremente las políticas de represión, justificadas con el aumento de los enemigos internos y externos para poder consolidar el nuevo régimen.

En realidad, en estos momentos, podríamos decir que ya estamos viviendo en un prototipo del régimen que desea Erdogan. El triunfo del “Si” en el referéndum significará que esta situación será duradera, convirtiendo a Turquía en un país con un régimen dictatorial.



¿Entonces estamos hablando de fascismo?

Por supuesto, las detenciones de los periodistas, jueces, profesores, además de las matanzas de civiles, cierre de ONG’s y el intento de eliminar todo oposición política, todo eso es fascismo. Turquía está en este camino, pero el voto del “NO” va ser una oportunidad para parar este proceso.



¿Contra este fascismo que podemos hacer?

En todo Turquía, no hay una sociedad civil tan organizada como en el Kurdistán. El pueblo Kurdo ha aprendido a luchar contra el fascismo y el colonialismo del Estado desde hace años, aunque en todos estos años se ha cansado y fragmentado. El movimiento político de Kurdistán, necesita fortalecimiento y solidaridad.

La sociedad civil de Kurdistán necesita apoyo y de la solidaridad internacional. Nos sentimos muy solos después de las masacres de Cizce, Şırnak, Sur, Nusayibin y nos preguntamos porqué el mundo nos abandonó.

El pueblo kurdo tendrá más fuerza para continuar con nuestra lucha, si sentimos el apoyo de otros pueblos y de las fuerzas democráticas de Europa.

El éxito de Rojava ha fortalecido nuestra lucha, pero los pueblos siempre necesitan esperanza, confianza y solidaridad para poder continuar con sus luchas.



¿Aceptara Erdogan la derrota en el referéndum?

Yo creo que Erdogan no aceptará la derrota si gana el NO, lo mismo que no pudo digerir el éxito electoral del HDP en el 2015. Por eso destruyó el Kurdistán y lo convirtió a una zona de guerra.

Esta situación se puede repetir en el caso que salga “no” en el referéndum. Pero esta vez, la gente está preparada y el mundo está informado sobre que está haciendo Turquía con el Kurdistán.

Podría ser que el AKP intente buscar acuerdos en la sociedad para preparar el terreno para unas nuevas elecciones. Todo es posible. Pero en todo caso el pueblo de Turquía necesita el “No”, porque no pueden controlar al régimen y esta es la única forma de pararlo.

El “No” es necesario para las reformas de democratización de Turquía, no es posible con el “Si”. Nosotros creemos que, aunque salga “No”, el gobierno de Erdogan solo se va a debilitar un poco.

Pero el pueblo quiere cambiar este gobierno, porque estamos hablando de un partido político que no ha perdido ninguna elección en últimos 15 años, su único fracaso fue 7 junio 2015 y él no lo reconoció. Y si esta vez pierde no podrá evitar reconocerlo.

Aunque salga “no”, Turquía de repente no va convertir un país democrático, pero va a aumentar la esperanza para su democratización y fortalecerá a la sociedad.



¿Cómo será la respuesta en el resto del País?

El pueblo kurdo conoce la realidad, somos una sociedad muy politizada. Llevamos luchando casi 40 años sin descanso, y conocemos muy bien al gobierno del AKP.

La respuesta será más difícil en el resto del Estado, la gente fuera de aquí no está muy bien organizada, están más habituados a aceptar la autoridad del régimen. Pero, aun así, son conscientes de la situación económica del país, y de la inestabilidad política, que puede llevarnos al aislamiento del resto del mundo. Creemos que hay gente que puede valorar todo esto, aunque sin duda va ser muy difícil.

Así que habrá que trabajar con fuerza, perseverancia y asumiendo el riesgo para acercar el éxito y el triunfo en nuestra lucha contra el régimen.