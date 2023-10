Nuevo varapalo a la red del TAV del Estado Español 06 Agosto 2020 Publicado en Noticias

Tras los dos informes desfavorables del Tribunal de Cuentas Europeo al Tren de Alta Velocidad español en general y a la Y vasca en particular, llega este espectacular nuevo mazazo emitido esta vez por un organismo español, el AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

El informe de este organismo advierte de que las líneas de TAV en el estado español suponen la red más extensa de alta velocidad del mundo después de China teniendo al mismo tiempo una de las intensidades de uso más bajas. Además, indica que con la construcción del TAV no se observa mayor cohesión social, aumentan las disparidades territoriales y que los beneficios sociales que genera, nulos o inapreciables, no compensan los ingentes costes fijos de construcción. Además de esto, denuncia que se está realizando sin tener en cuenta las necesidades de movilidad de la población, que se han inflado las cifras de potenciales viajeros y que se han previsto los costes de construcción a la baja. Y para concluir, critica que paralelamente los servicios de cercanías utilizados por más del 90 % de los usuarios de tren se han dotado a lo largo de todos estos años de muy escasa inversión destacando muchos casos en los que no se han llegado a invertir las partidas presupuestarias previamente aprobadas.

Por todo ello, el AIREF pide al gobierno español replantear el gasto de 73.000 millones de € que faltan por invertir para construir los 5.654 km. de líneas de alta velocidad pendientes de finalización, indicando que a día de hoy ya se llevan gastados 55.888 millones de euros.

Este demoledor informe no hace más que validar las tesis que ha venido manteniendo la oposición al TAV durante todos estos años. Hay que añadir que si la rentabilidad social de las líneas construidas hasta la fecha era nula o inapreciable ¿cuál será la de las líneas que están construyéndose ahora, con una potencial utilización mucho menor?

Por tanto, exigimos a los diferentes gobiernos que se ponga en práctica las recomendaciones de este organismo y que se paralicen inmediatamente las obras de TAV que quedan por finalizar en todo el estado español, incluidas la Y vasca y el corredor navarro. En los dos casos es mayor el gasto que queda por realizar que el ya despilfarrado hasta la fecha, sobre todo en el caso navarro donde las obras no han hecho más que comenzar.

Creemos que ha llegado el momento de imponer una mínima dosis de racionalidad en esta alocada carrera a ninguna parte. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Basta de seguir destruyendo el territorio y de dilapidar un capital más necesario que nunca para gasto social.

Ante tamaña irracionalidad hacemos un llamamiento a seguir denunciando todos los proyectos de alta velocidad en Euskal Herria hasta conseguir su paralización definitiva.

AHT GELDITU! NAFARROA

